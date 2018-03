"Ik ging trouwen mé Deborah, mor kpoepte mé Cherisj": Temptation Island nu ook in Aalsters dialect HR

‘Debation Island’, de hilarische parodieën van De Ideale Wereld op Temptation Island, kenden we al. Nu hebben ook twee jongedames uit Aalst hun eigen parodie, in het Oilsjters uiteraard. "Wij zijn grote fans", zeggen Lore (23) en Shauni (24), de makers van de video. "We gingen eerder ook al verkleed als 'kampvuur' naar Aalst Carnaval." Of ze er lang aan gewerkt hebben? "De tekst was op een avond klaar. De dag erna monteerden we de beelden en zetten er ondertiteling bij." De video werd op Facebook al snel meer dan 100.000 keer bekeken. "Dat hadden we nooit verwacht", zeggen de meisjes. "Maar we zijn blij dat we zoveel mensen kunnen doen lachen." De dames gebruikten muziek van het nummer Krantenwijk van Lil Kleine. Voor de tekst baseerden ze zich op het Aalsterse carnavalslied 'Zot van a Maa'.