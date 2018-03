"Ik ga zoals jij worden", Cristiano Ronaldo Jr. heeft duidelijk vaak naar zijn vader gekeken DBJ

09 maart 2018

20u11

Bron: Instagram 0 Showbizz Dat Cristiano Ronaldo (33) over een indrukwekkende sixpack beschikt is algemeen geweten. Nu is ook zijn zoontje begonnen met te trainen in de gymzaal. "Ik ga zoals jij worden", zegt Cristiano Jr.

"Junior zegt dat hij wil zijn zoals mij. Wat denken jullie ervan?", schrijft de stervoetballer bij zijn Instagram foto. Het is duidelijk dat de kleine Cristiano (7) ook al heel wat uren in de gymzaal heeft doorgebracht.

💪Jr say daddy I'm gonna be like you!!! What do you think?? 😂🤔 Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 01 mrt 2018 om 19:40 CET

Het is niet de eerste keer dat de twee zo poseren. Onderstaande foto dateert van 2,5 jaar geleden.

Like Dad like Son👌💪🏽 Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 14 aug 2015 om 17:36 CEST

kledinglijn

Cristiano Senior liet zijn zevenjarige zoon eerder ook al poseren voor zijn kledingmerk. De CR7 Junior Denim line draait volgens Ronaldo om plezier maken en jezelf vrij voelen. “De stoffen die we gebruikt hebben, zitten erg comfortabel wat ervoor zorgt dat jongens actief kunnen zijn en zich vrij kunnen bewegen en spelen”, zei Ronaldo toen. “Junior begint ook te genieten van kledij die op de juiste manier gemaakt is en hij is echt bezig met mode en er goed uitzien. Net omdat hij de collectie zo leuk vindt, vond ik het niet meer dan normaal dat hij er ook aan mocht meewerken.”