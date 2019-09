“Ik dronk twee flessen Jack Daniels per dag”: verslaafden getuigen in ‘Durf te vragen’ Redactie

08u00 0 TV In de tweede aflevering van ‘Durf te vragen’ gaat het vanavond over verslavingen. Enkele moedige ex-verslaafden getuigen, maar ook Siska kijkt in eigen boezem. “Noem het en ik heb het gebruikt”, zegt Sonja (63), die jarenlang verslaafd was. “Joints, cocaïne, speed, heroïne, rohypnol, xanax, opium … en twee flessen Jack Daniel’s per dag. Ik was 33 jaar verslaafd. Het is een wonder dat ik hier nog rondloop.”

“Ik stopte van de ene op de andere dag. Cold turkey, zoals ze zeggen”, verklaart ze in Gazet Van Antwerpen. “Ik liep op de De Keyserlei en keek in een etalage. ‘Wat een junk’, zei ik over de persoon die ik zag. Maar het was mezelf in de weerspiegeling. Toen ondernam ik actie.”