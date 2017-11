"Ik dacht aan zelfdoding": actrice Leah Thys openhartig in 'Die Huis' TDS

'Thuis'-actrice Leah Thys (72) was vanavond te gast in 'Die Huis', de Zuid-Afrikaanse opvolger van 'Het Huis'. De actrice vertelt openhartig hoe ze in de jaren 80 aan zelfdoding heeft gedacht, omdat in haar leven toen "te veel dingen fout liepen".

“Het was eigenlijk niet meer dan om hulp roepen", blikt Leah Thys, die al sinds 1994 de rol van Marianne speelt in de Eén-reeks, terug op de moeilijke periode. "Je hebt mensen die altijd lachen, dat zijn de mensen die altijd huilen vanbinnen, dat heb ik ook. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ik heb het altijd ervaren als mijn recht om dat te doen en de mogelijkheid om het te doen. Dat was heel geruststellend, dat die mogelijkheid bestond, tot op vandaag.” Leah kocht destijds een boek over zelfdoding, maar zette nooit een volgende stap.

Leah kan door alles wat ze al heeft meegemaakt nu wel beter relativeren: “Nu laat ge u minder kwetsen. Mijn motto is: het wordt toch elf uur. Dan is de dag voorbij en is er weer een dag”, vertelt ze.

Moeilijke jeugd

Ook de jeugd van Thys kwam uitgebreid aan bod. Die was niet altijd makkelijk. Ze omschrijft haar moeder als een “zeer vurig type met ongecontroleerde buien die eigenlijk liever een jongen had gekregen als tweede kind". "Ze ging mijn vlechten afsnijden en mij een kort broekje aandoen", aldus Leah. "Met ons moeder moest je altijd oppassen, ze kon zó opvliegend zijn. Ik weet nog dat ik met mijn hoofd tegen de muur klopte opdat ze compassie zou krijgen. Ze was ook niet het type om aan te halen: toen ik 13 was en voor het slapengaan een kus wou geven, zei ze: Stop maar, daar ben je nu te oud voor.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.