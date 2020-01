"Ik, 'coole chick'? Vooral luisterend oor voor de jeugd": Pommelien Thijs uit ‘#LikeMe’ grote winnaar van de Gouden K’s DC/JR

27 januari 2020

00u00 0 Showbizz De jeugd heeft gesproken. Pommelien Thijs (19) overrompelde zaterdag het Gala van de Gouden K's van Ketnet. De '#LikeMe'-ster werd er gekroond tot 'Beste actrice', maar vooral 'Coole chick'. "Zelf heb ik mij nooit zo gevoeld, maar dat ik met mijn personage kinderen kan steunen, geeft me een flinke boost."

Door het gigantische succes van '#LikeMe' en haar warme persoonlijkheid is Pommelien uitgegroeid tot het nieuwe tieneridool van Vlaanderen. Al vindt de jonge actrice het moeilijk dat over zichzelf te zeggen. "Ik vind het altijd heel leuk als kinderen naar me opkijken", klonk het na afloop in een uitverkocht Sportpaleis. "Dat is een mooie verantwoordelijkheid, zonder dat het mij veel moeite kost. Je moet er gewoon zijn en ze worden blij. Als je zwaait naar een kindje, dan is zijn of haar dag geslaagd. Dat is zo'n zot gevoel."

Steun bij personage

Pommelien is niet alleen een idool, maar ook een luisterend oor voor de jeugd. "Ze vertellen me wat er leeft in hun wereld. Bijvoorbeeld dat hun mama ziek is of dat ze gepest worden op school. Dankzij mijn personage Caro (een introvert meisje dat haar moeder verliest aan kanker, red.) voelen ze zich gesteund. Dat is prachtig om te horen. Kinderen verwachten ook niets van mij. Ze willen gewoon dat ik luister naar hun verhaal. Voor hen is dat genoeg."

Op korte tijd is het leven van Pommelien helemaal veranderd. Zo staat ze in april en mei twaalf keer met '#LikeMe' in de Lotto Arena en kan ze niet meer de straat op zonder onophoudelijk te worden herkend. Welke impact heeft dat op haar studies? "Ik heb na mijn zesde jaar wetenschappen-wiskunde een sabbatjaar genomen. Ik wist toch nog niet goed wat te kiezen. Dierenarts, bio-ingenieur of nog iets anders... Maar het succes van '#LikeMe' heeft me half verplicht om voluit hiervoor te gaan. Perfect, ik vind dat zalig. (lacht) Studeren kan ik later nog doen. Daarbij, wat ik nu allemaal leer, kunnen ze mij op geen enkele universiteit bijbrengen."

Bijna in 'The Voice'

En toch scheelde het geen haar of Vlaanderen had het jonge talent via een heel ander parcours leren kennen. "Eigenlijk stond ik op het punt een contract te tekenen bij 'The Voice', waar ik door de eerste rondes geraakt was. Even voordien had ik bij '#LikeMe' auditie gedaan voor de rol van Camille (het populaire, bazige meisje van de school, red.), die me eigenlijk niet zo lag. Na de dansauditie wist ik al dat ik het verknald had. Ik heb nog nooit zo hard gebaald als toen! Caro's rol was al aan een ander meisje gegeven. Toen zij afhaakte, kreeg ik toch nog een kans. Ik ben dus erg blij dat ik nog even gewacht heb om te tekenen bij 'The Voice'."