"Ik ben springlevend": doodverklaarde Sylvester Stallone reageert op internethoax

20 februari 2018

10u49

Bron: AD.nl 0 Showbizz Hollywoodacteur Sylvester Stallone is voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd het slachtoffer geworden van een internethoax. De afgelopen dagen circuleerde een bericht dat de 71-jarige ster was overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Dat leidde wereldwijd tot geschokte reacties van droevige fans en zelfs condoleances aan Stallone's nabestaanden. Een springlevende Rocky kwam gisteren met een reactie . ,,Negeer deze onzin alstublieft.''

Volgens Stallone is hij kerngezond en gelukkiger dan ooit, zo schreef hij maandagavond op Instagram bij een gemanipuleerde foto waarop hij er broodmager, verouderd en wat verlopen uitziet. "Ik kan nog steeds knokken", benadrukt hij voor de volledigheid. Hij laat zich niet uit over het feit dat een hoax uit 2016 nu toch weer de ronde deed. Zijn fans zijn hoe dan ook superblij dat hun held nog steeds leeft. Wie het gerucht over zijn dood heeft verspreid, is onbekend. De volgers van Sylvester kunnen er inmiddels de humor wel van inzien. "John Rambo spreekt ons vanuit de hemel toe", schrijft iemand. Weer een ander: "Rust zacht Stallone en ga lekker door met je leven." De verspreider van de hoax krijgt er ook nog even van langs. "Ziekelijke idioot", typeert iemand de onbekende persoon.

Please ignore this stupidity… Alive and well and happy and healthy… Still punching! Een foto die is geplaatst door null (@officialslystallone) op 19 feb 2018 om 17:51 CET

In het nepbericht werd bij een foto, die was voorzien van 'RIP Sylvester Gardenzio Stallone 1946-2018', geschreven dat de acteur al een tijd prostaatkanker had en die ziekte voor alles en iedereen had verzwegen. En ook: "Uiteindelijk heeft hij het van die ziekte verloren." De eerste hoax over Stallone zag in september 2016 het levenslicht. Toen zou hij rustig zijn ingeslapen in zijn woning in Los Angeles. Ook toen werden fans ten onrechte in rouw gedompeld. Al snel werd duidelijk dat de hoax het werk was van een dubieuze website die rond dezelfde tijd ook Jim Carrey, Angelina Jolie en Vin Diesel had laten hemelen.