"Ík ben de bekendste pornoster": Hot Marijke ontketent rel na uitspraken Dennis Black Magic

19u12

Bron: Website Hot Marijke 1 KRISTOF GHYSELINCK Showbizz Zopas raakte bekend dat Dennis Black Magic zijn carrière in de Vlaamse pornowereld definitief vaarwel zegt. 22 jaar lang films inblikken, het was genoeg geweest. "Ik heb nood aan rust", vertelde Dennis ons. Intussen presenteerde hij evenwel al een opvolger: fotomodel Elise Van Vlaanderen, die volgens Dennis van "een heel ander niveau is dan Hot Marijke”. Woorden die Hot Marijke nu zelf niet zomaar wil laten passeren.

"Ík ben de bekendste"

In een scherpe blogpost op haar website eist Hot Marijke dan ook recht van antwoord. Volgens haar draagt enkel zij de bekendste naam in 'pornoland', en niet Dennis Black Magic. "In 2005 ben ik als Hot Marijke begonnen en uitgegroeid tot de bekendste prostituee en pornoster van Vlaanderen. Ik ontvang privé, doe escort, actes de présence en nog vele andere dingen. Ik heb reeds 30 pornofilms van hoog niveau geproduceerd, te bekijken via mijn site en op Telenet, Proximus, KPN enz", begint ze haar relaas.

Jaloezie

Hot Marijke meent verder dat zij al twaalf jaar lang op de eerste plaats staat binnen de Vlaamse porno. Volgens de prostituee werkt haar werk "nu eenmaal jaloezie op". "Zelfbenoemde pionier Eddy Lipstick en zelfverklaarde pornokoning Dennis Black Magic keken met lede ogen aan hoe ik “hun” pornowereld veroverde en hebben allebei op hun manier geprobeerd mij tegen te werken of uiteindelijk voor hun pornokarretje te spannen: “If you can’t beat her, join her” dachten ze. Tot hun grote frustratie zijn ze daar nooit in geslaagd: ik wil niet met anderen samenwerken om van mijn naam en faam te laten profiteren, ik werk (heel hard) zelfstandig en dat zal altijd zo blijven."

Ronkende titels

"Grappig is wel dat een titel als “pornokoningin” door Dennis wordt toegekend aan een onbekend erotisch fotomodel, een meisje dat totaal geen ervaring heeft met porno", gaat Hot Marijke verder. Volgens haar hét bewijs dat al ronkende titels waardeloos zijn. "Het gaat om échte, vast te stellen prestaties, zoals de mijne, en niet om arrogant gebral, (zelf)verheerlijking en het beledigen van anderen. Inderdaad “Een heel ander niveau dan Hot Marijke”, maar dan wel in de negatieve zin."

Gunnen

Hot Marijke sluit haar post nog af met een positieve nooit. "Toch gun ik ieder diertje zijn pleziertje en ik wens alle pioniers, pornokoningen en dito koninginnen véél succes in hun pornowereld die gelukkig niét de mijne is! Noteer dat dit mijn definitief antwoord is, ik heb echt geen zin in een polemiek."