‘Idool’-zanger Born Crain wordt eind dit jaar voor derde keer papa: “Opnieuw een ‘wijf’” BDB

29 juni 2020

21u59

Bron: Facebook 0 Showbizz Zanger en radiopresentator Born Crain (39) krijgt eind dit jaar opnieuw een dochtertje. De ‘Idool 2004'-deelnemer en z’n vriendin Lotje hebben al twee meisjes in huis rondlopen.

Born maakte het heuglijke nieuws bekend op z'n Facebookpagina. “Ik zal me deze ‘stille momenten’ herinneren wanneer er 3 van hen in huis zullen zijn in december. We zijn dan met vijf en het is weer een wijf. #lockdownbaby”, schrijft de zanger bij een foto met z’n twee dochters Spencer (4) en Brooklyn (7) en z’n vriendin met bolle buik.

Born en Lotje zijn intussen 13 jaar samen, waarvan 8 jaar getrouwd. “We zijn zo blij met elkaar. Er is dan ook veel wederzijds begrip en respect tussen Lotje en mij, ook voor elkaars prioriteiten en keuzes”, vertelde hij vorig jaar nog in Story. “We hebben ook het geluk dat we vandaag allebei iets doen wat we graag doen.” Born staat intussen niet zo vaak meer op het podium, maar is wel achter de schermen nog met muziek bezig. Zo maakt hij deuntjes voor reclamespots.



