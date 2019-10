Exclusief voor abonnees ‘Idool 2011’-kandidate Kato Callebaut leert paaldansen: “Het is veel meer dan gewoon met je poep draaien” DG

17 oktober 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 Showbizz Wanneer Kato Callebaut (28) niet samen met haar lief Tom Dice (29) op het podium staat als helft van The Starlings, bijvoorbeeld om hun nieuwe single ‘On My Way’ te brengen, is de kans groot dat de runner-up van ‘Idool 2011’ rond een verticale, stalen paal hangt. “Het is geen sport voor watjes”, zegt de zangeres wanneer ze net de danspaal bestijgt. “Maar paaldansen is veel te tof om je druk te maken over een blauwe plek meer of minder”, klinkt het in PRIMO.

Hoe ben je op het idee gekomen om te beginnen paaldansen?

Drie jaar geleden heb ik mijn eerste paaldansles gevolgd. Ik wilde mijn grenzen verleggen en ontdekte dat ik in een gezellige en vriendschappelijke sfeer kon paaldansen. Het onder de knie krijgen van de eerste klim- hang-, klem- en draaitechnieken was best pittig. Paaldansen is immers een combinatie van dans en acrobatiek en ... beide waren nieuw voor mij! (glimlacht)

Over paaldansen bestaan er heel wat vooroordelen.

Paaldansen wordt vaak gekoppeld aan het stereotype beeld van stripclubs en verleidelijke vrouwen, zoals te zien was in de vtm-serie ‘Matroesjka’s’, maar het is wel degelijk ook een sport. Paaldansen is een complete work-out: kracht, lenigheid én uithoudingsvermogen worden getraind. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal word je er sterker van. Iedere les opnieuw boek je progressie en dat is goed voor je zelfvertrouwen.

