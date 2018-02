'House M.D.'-actrice wordt regisseur TC

19 februari 2018

13u36 0 Showbizz Olivia Wilde, die de rol van dr 'Thirteen' Hadley speelde in de reeks, maakt binnenkort haar regiedebuut. Ze zal de komedie 'Booksmart' draaien.

Wilde strikte alvast actrices Kaitlyn Dever ('Bad Teacher') en Beanie Feldstein ('Lady Bird') voor de hoofdrollen. De film vertelt het verhaal over twee ambitieuze studentes die op een dag beseffen dat er misschien meer in het leven is dan enkel studeren en goeie punten halen. Ze bedenken dat ze misschien wel het echte leven aan het missen zijn. Waarna ze in één nacht alle verloren tijd proberen in te halen. Met alle gevolgen vandien. De opnamen voor de film zouden volgende maand starten. Eind 2019, begin 2020 moet hij in de zalen verschijnen.