'Hotel Römantiek'-koppel Jos en Rosa: "We voelen ons niet te oud om te trouwen"

29 maart 2018

06u00

Bron: Story 1 Showbizz Terwijl de inschrijvingen voor een derde seizoen van Hotel Römantiek begonnen zijn, bereiden Jos Van Landeghem (62) en Rosa Serruys (73) uit seizoen één zich voor op hun huwelijk in juni. Op liefde staat geen leeftijd, blijkt in Story.

Deze week weten we of het tweede seizoen van Hotel Römantiek een koppel heeft opgeleverd. Maar de kans is klein dat er weer zo’n succesvolle match wordt gevonden als in het eerste seizoen. Want na twee jaar spat de liefde tussen Jos en Rosa er nog altijd af. Meer zelfs: op 23 juni geven ze elkaar hun jawoord. ‘Iedereen vraagt ons waarom we nu nog willen trouwen, maar... waarom niet? We vinden onszelf niet te oud’, zegt Jos.

Je aanzoek was nochtans niet gepland.

Jos: Op het Gentse festival Liefdesnest kreeg ik de ingeving om haar ten huwelijk te vragen. De setting was perfect: liefdesliedjes, gedichten, muziek van een violist… Ik ben stiekem weggeglipt om snel een verlovingsring te kopen. Rosa en ik moesten het bal openen met een openingsdans. Maar eerst ging ik dus door de knieën. Zenuwen! Gelukkig zei ze ‘ja’ (lacht).

Rosa: Ik wist totaal niet dat hij me zou vragen, maar ik was meteen verkocht. Het leek wel een droom (lacht).

Wordt het een trouwfeest met toeters en bellen?

Jos: Ik zal inderdaad alles uit de kast halen om haar een mooi feest te geven. Dat verdient ze echt. We hebben zo’n honderdvijftig gasten uitgenodigd, waaronder vierendertig kandidaten en de crew van Hotel Römantiek.

Rosa: Ik ben al twee keer getrouwd geweest, maar ik heb nog nooit een serieus feest gekregen. Bij mijn eerste huwelijk was het niet meer dan een maaltijd bij familie thuis. En de tweede keer was het ook geen groots feest. Met Jos moet het een prachtige dag worden! Het feest zal doorgaan in onze tennisclub in Wommelgem, met de ceremoniemeester die ook Liefdesnest in Gent begeleidde. Onze openingsdans zal het duet Perfect van Ed Sheeran en Beyoncé zijn.

Gaan jullie trouwoutfits ook zo eigentijds zijn?

