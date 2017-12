'Home And Away'-actrice vecht voor haar leven na horrorcrash, haar beide ouders komen om TDS

Bron: News 9 3 NEWS9 Showbizz 'Home And Away'-actrice Jessica Falkholt vecht voor haar leven na een zware autocrash aan de zuidkust van Australië. Het ongeluk gebeurde op tweede kerstdag . De 28-jarige actrice en haar 21-jarige zus Annabelle werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun beide ouders Lars en Vivian, die ook in de wagen zaten, zijn omgekomen.

Volgens de eerste berichten zou de crash veroorzaakt zijn door spookrijden. De bestuurder van de andere betrokken wagen, een 50-jarige man, is tevens overleden. Volgens sommige media zou hij aan het bellen geweest zijn, maar dat wordt nog onderzocht.

Jessica en Annabelle werden per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hun ouders Lars (69) en Vivian (60) Falkholt kwamen beiden om het leven bij de frontale botsing. De Mazda brandde volledig uit.

De actrice en haar zus vechten op dit moment voor hun leven. Annabelle werd overgebracht naar het Liverpool Hospital, terwijl Jessica in het St. George Hospital verblijft. De familie van de zussen snelde meteen ter plaatse.

Falkholt vertolkte de rol van Hope Morrison in 'Home And Away' in 2016. Ze was 16 afleveringen lang te zien in de Australische reeks.

Channel 9 News