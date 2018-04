"Hij is genoemd naar mijn vader": Stijn en Nuria vertellen voor het eerst over hun babygeluk Veerle Van De Wal

03 april 2018

06u00

Bron: Story 2 Showbizz  Te midden van alle commotie rond het huidige seizoen van 'Blind Getrouwd' zette oerkoppel Stijn Van Poucke (39) en Nuria Gilizintinova (30) hun eerste kind op de wereld. "Gelukkig hebben we onze relatie een kans gegeven. Anders was Victor niet geboren!" In Story delen ze hun babygeluk.

"Welkom klein wonder, mooi en bijzonder": met deze klassieke spreuk kondigden Stijn en Nuria de geboorte van hun zoontje Victor aan. Hun relatie startte nochtans allesbehalve traditioneel, aangezien het duo elkaar leerde kennen voor het altaar, in het eerste seizoen van 'Blind Getrouwd'. Toeval of niet: Victor werd geboren op 5 maart, terwijl de hype rond het huidige seizoen volop woedde. Vooral deelnemers Marjolein en Damiano kregen de wind van voren. Op sociale media werd hen volop verweten dat ze kil waren en te weinig moeite deden voor hun respectievelijke partners.

"Het is heel makkelijk om als buitenstaander commentaar te geven", vertelt Stijn. "Pas als je er zelf inzit, besef je wat zo’n programma met je doet. Je geeft jezelf bloot aan Vlaanderen. Het is best moeilijk om alles te verwerken." Woorden die ook Nuria beaamt. "Iemand afbreken is veel makkelijker dan het positieve in een persoon te zien. Het eerste moment dat ik Stijn zag, heb ik hem van kop tot teen afgebroken. Daar had ik nadien zoveel spijt van! Hij bleek helemaal niet te zijn zoals ik dacht. Door veel te praten groeiden we naar elkaar toe. Op looks afgaan is makkelijk, maar geen garantie. Als ik alleen naar Stijns uiterlijk had gekeken, was Victor niet geboren."

En kijk nu: 2,5 jaar later hebben jullie Vlaanderen verrast. Des te meer omdat jullie de zwangerschap verborgen hielden.

Stijn: Vlaanderen mocht al veel van ons zien. Onze zwangerschap wilden we zélf beleven. Alleen dichte familie en vrienden waren op de hoogte. 

Nuria: We wilden ons geluk gewoon beschermen. Ik had wel het geluk dat ik een klein buikje had. Onder een breder kledingstuk zag je het amper. En kwamen er vragen, dan bleef ik gewoon ontkennen. Ik kreeg die vraag toch al twee jaar… (lacht)

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN