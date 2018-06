"Hij heeft mijn leven veranderd": ex-miss Tatiana Silva in de ban van Indiase spirituele goeroe TDS

25 juni 2018

23u14

Bron: Instagram 0 Showbizz Tatiana Silva heeft op Instagram een verrassende onthulling gedaan. Op de Internationale Yoga Dag enkele dagen geleden maakte ze bekend dat ze al vijf jaar de voetstappen volgt van Sri Sri Ravi Shankar, een spirituele leider uit India. "Die man heeft mijn leven veranderd", schrijft ze.

Sri Sri Ravi Shankar is een goeroe met ontzettend veel volgelingen. Hij richtte The Art of Living op, een organisatie die zich toespitst op individueel welzijn en een betere maatschappij. Voormalig Miss België Tatiana Silva ontdekte de organisatie enkele jaren geleden, zo schrijft ze bij een foto van haar en de man.



"Vijf jaar geleden, op zoek naar betekenis, ontdekte ik The Art of Living en de oprichter Sri Sri Ravi Shankar. Al zijn werk is gericht op zelfkennis door middel van yoga en meditatie om stress, angst en depressie weg te nemen", aldus Tatiana. "Door deze twee methoden toe te passen is er een diepe transformatie in mij opgetreden. De weg blijft lang, maar dankzij hem ben ik op zijn minst onderweg."

Vorig jaar raakte bekend dat Silva het weer zou presenteren op de Franse televisiezender TF1. De Belgische van Kaapverdische oorsprong was ook al weervrouw van zenders TV5 Monde en M6. Of ze door haar transformatie nu een nieuwe weg wil uitgaan, is niet bekend.