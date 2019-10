“Hij heeft mensen afgeperst en kapot gemaakt”: bekende Nederlanders leggen nieuwe geheimen van Dotan bloot TDS

08 oktober 2019

18u00

Bron: Story.nl 4 Showbizz Dotan (32) voelt zich gelukkiger en sterker dan ooit, anderhalf jaar nadat werd onthuld dat de Nederlandse zanger een ‘trollenleger’ inzette om zijn populariteit te vergroten en zijn imago op te krikken. Hij timmert nog altijd hard aan zijn comeback, maar intussen is het nog maar de vraag of die ook zal lukken. Steeds meer bekende Nederlanders spreken zich dan ook uit over de dubieuze handelwijzen van Dotan en willen anderen waarschuwen voor de gevaren.

De bal ging dit keer aan het rollen door de populaire Nederlandse zanger en Youtuber Ramin Rezai. Die beweert dat Dotan hem via valse profielen op Facebook uit de kast liet komen als homoseksueel. Opmerkelijk, gezien Dotan recent pas zelf uit de kast kwam. Ramin werd destijds gecontacteerd door een zekere Nathalie Verduin, die hem deed geloven dat ze bij een grote platenmaatschappij werkte. Hun gesprek ging daarna over zijn geaardheid. “Jammer dat je niet homoseksueel bent. Dat zou heel goed werken onder tieners”, liet het valse profiel hem weten. “Niet liegen over je geaardheid, want het is vrij duidelijk dat je homoseksueel bent. Het straalt er aan alle kanten vanaf lieve schat. En je moet gewoon jezelf kunnen zijn in deze wereld toch?”

Ramin kwam er naar eigen zeggen achter dat Nathalie Verduin in realiteit Dotan is. “De IP-adressen leiden naar Dotan. Ook is het account opgeschort, de dag nadat het allemaal uitkwam een jaar geleden”, aldus Ramin. En hij is niet de enige die met de beschuldigende vinger wijst naar de zanger. Volgens zangeres en schrijfster Aafke Romeijn ging Dotan nog veel verder dan tot nu toe is geweten. “Ik ken twee mannen die door Dotan zijn afgeperst, zij hebben een persoonlijke relatie met hem gehad”, zegt ze.

Geaardheid

“Die twee mannen zijn echt kapotgemaakt door Dotan. Hij heeft ze enorm veel pijn gedaan. Ja, dat gaat om afpersing. Het zat in de hoek van de geaardheid, meer kan ik er niet over zeggen.” Het is niet bekend om wie het precies gaat. “En dat vind ik best frustrerend, want ik zou graag zien dat Dotan daarom aangepakt wordt”, zegt ze. “Maar ik respecteer hun keuze, dus maak ik de identiteit van deze personen niet bekend. Zij hebben veel persoonlijk leed doorgemaakt, dankzij Dotan.”

Muzikant Ed Struijlaart bevestigt het verhaal van Aafke en treedt bij. “Ik ken er zeker een paar en die verhalen zijn echt stuitend”, zegt hij. Hij noemt geen namen, maar getuigt wel over zijn eigen ervaringen met Dotan. Zo werd hij naar eigen zeggen zwart gemaakt door de verschillende valse profielen die Dotan beheerde. “Als ik bijvoorbeeld bij Giel Beelen in zijn radioshow kwam spelen kwamen de trollen. ‘Jezus, hij met z’n dikke kop’ en ‘Hij ziet er niet uit’.”

Dotan en zijn manager wensen niet te reageren op de nieuwe onthullingen.