“Hij heeft hele stoute dingen gedaan”: Jacky Lafon werd als kind misbruikt door oom TDS

11 maart 2018

10u59

Bron: Radio 2 95 Showbizz Iedereen kent Jacky Lafon als altijd vrolijk en goedlachs. En toch gaat er achter haar brede glimlach al jarenlang ook diep verdriet schuil. De zangeres en actrice was vandaag te gast in het praatprogramma ‘De rotonde’ op Radio 2, waar ze haar aangrijpend levensverhaal heeft gedeeld.

Jacky Lafon werd als kind als elfjarig meisje seksueel misbruikt door een nonkel die ze in vertrouwen nam. "De zomers brachten wij altijd door bij familie. Waarom weet ik niet, maar ik ging altijd naar een tante en een nonkel", zegt Jacky. "Die was toen directeur in een slachthuis in Anderlecht en nam mij op een dag mee. Er waren biggetjes geboren en die mocht ik gaan bekijken, zo was zijn uitleg. En daar is het gebeurd."

Jacky vertelt moedig dat ze alles gedaan heeft wat ze kon om haar te verweren. "'Nonkel, je mag dat niet doen', riep ik. 'Ik wil niet', dat ook. Maar niemand kon mij horen", aldus Jacky. "Pas op, ik ben voor alle duidelijkheid niet verkracht geweest. Maar die man heeft dingen gedaan die totaal niet kunnen. Hij heeft hele stoute dingen gedaan met mij."

Stilzwijgen

Lafon wou hulp zoeken bij haar tante, maar daar stak haar nonkel eigenhandig een stokje voor. "'Als je iets zegt ga je héél zwaar gestraft worden', dreigde mijn nonkel. Ik heb de dagen daarop heel hard beginnen wenen, en heb gezegd dat ik mijn mama mistte. En dat was ook zo, want ik durfde tegen niemand iets zeggen. Ik ben daar zo ziek van geworden, dat mijn tante mij uiteindelijk terug heeft gebracht naar mijn ouders en mijn thuis."

Jacky zegt dat ze de impact van het misbruik doorheen haar hele leven heeft gevoeld. "Ik ben heel preuts geworden, ook op seksueel gebied. Er waren een aantal zaken die ik niet meer durfde of waar ik enorm gegeneerd om was. Daarom blijf ik tegen iedereen zeggen die het meemaakt: kom ermee naar buiten. Zeg het. Tegen je mama of tegen iemand anders, maar zeg het", aldus Jacky. Ze heeft er intussen mee leren leven. "Ik heb dat een plaats kunnen geven, ja. Maar af en toe komt het nog allemaal terug."