"Hier kijk ik al heel mijn leven naar uit": Koen Crucke mag travestiet spelen in nieuwe musical Stany Crets TK

21 augustus 2018

08u24

Volgend jaar brengt Stany Crets de 'La Cage aux Folles' naar Vlaanderen, een musical die draait rond een nachtclub en de travestieten die er optreden. De hoofdrol, tevens een travestiet, is weggelegd voor niemand minder dan Koen Crucke, die nu al uitkijkt naar de rol.

“Ik kan niet snel genoeg een jaar ouder zijn, dan kan ik eindelijk de rol spelen waar ik al heel mijn leven naar uitkijk”, glundert Crucke in Het Nieuwsblad. “Ik ben de gelukkigste mens ter wereld. Toen Stany Crets me belde voor de rol van Zaza, wist ik niet meer waar ik het had. Voor één keer was ik sprakeloos. Dit is zo’n kans die je maar eenmaal in je ­leven krijgt.”

De repetities zijn nog niet voor meteen, maar Crucke begint nu al aan zijn rol te werken. "Het duurt nog ruim een jaar voordat we eraan beginnen. Maar Zaza moet in mijn lijf ­zitten. De cd en de ­partituur heb ik al, dus ik begin nú al aan mijn rol te werken."

Regisseur Stany Crets wil met 'La Cage' niet alleen een topmusical en een toptravestie-show, maar ook een politiek statement brengen. "We leven in tijden waarin onze vrijheid weer beknot kan worden en waarin gay­bashing nog altijd bestaat. De boodschap van 'La Cage' is prachtig: met veel humor, veel drama, veel pluimen en vooral niet te prekerig.”