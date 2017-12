"Hey schat, ik heb slecht nieuws": zo vertelde Charles Michel aan zijn vrouw dat hij werd verkozen als premier TDS

15u50

Bron: QMUSIC 0 Medialaan Showbizz Deze week was het de beurt aan Premier Charles Michel om de tien meest gegoogelde vragen over zichzelf te beantwoorden. Dat deed hij voor de de podcast 'De 10 meest gegoogelde vragen over' van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. T ijdens het gesprek verklapte de premier hoe hij het nieuws van zijn verkiezingen aan zijn vrouw heeft verteld. " Hey schat, ik heb slecht nieuws", aldus Michel.

"Hoe is Charles Michel verkozen?" is één van die tien vragen aan Charles. Waarop de premier antwoordde dat hij "eerlijk gezegd voor de verkiezingen nooit had gedacht dat hij premier zou worden. Ook in de weken na de verkiezingen niet.”

Wanneer Maarten en Dorothee hem daarop vroegen hoe hij het nieuws aan zijn vrouw heeft verteld, grapte Charles Michel erop los: "Hey schat, ik heb slecht nieuws. Ik heb alles gedaan om het te vermijden, maar jammer genoeg was dat niet mogelijk." Het bleek natuurlijk al snel om een grapje te gaan. "Nee, zo is het niet precies gegaan. Ik heb er met mijn partner over gesproken en zij weet dat ik heel gemotiveerd ben voor de politiek", zei de premier.

Na het interview was de premier zeer enthousiast over het gesprek: “Ik vond het bijzonder leuk. Het is niet de traditie in de politiek om dit soort interviews te doen, maar ik apprecieer dit soort interviews. Het is iets anders, het is een manier om over andere dingen te kunnen spreken.” De premier kreeg daarna ook een korte rondleiding op de redactie van Qmusic en die van VTM NIEUWS.