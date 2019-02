‘Het Rad van Fortuin’-bordjesdraaister Bé De Meyer: “Ik had die uitvergrotende factor van televisie echt onderschat” SS

03 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Al in de beginjaren van VTM was Bé De Meyer (54) een opvallende verschijning. De kijkers kenden haar vooral als bordjesdraaister in ‘Het Rad van Fortuin’ met Walter Capiau en als sidekick van Jos Ghysen in ‘Zondag Josdag’. Later was ze nog even te zien op het toenmalige VIJFtv, maar sindsdien concentreert ze zich voornamelijk achter de schermen op haar grote modepassie, als styliste.

Dat Bé op VTM terechtkwam, had ze te danken aan haar vriendin en collega Martine Prenen. Zij deed de casting voor een proefopname voor de nieuwe BV-quiz ‘Wie Ben Ik?’ op VTM, en maakte Bé er attent op dat ze nog iemand zochten om de visuele hints in het raadspelletje te tonen. Ze waagde haar kans. “Kotmadam Katrien Devos presenteerde die proefaflevering nog, maar het was niet haar ding en uiteindelijk mocht Goedele Liekens het doen”, herinnert Bé zich. “Werther Van Der Sarren en Urbanus vonden een plekje in de panels van het spelletje, terwijl ik in beeld accessoires en gadgets mocht aanbrengen. Dat was mijn eerste verschijning op televisie, in september ‘89.”

Zag je hiermee een lang gekoesterde droom uitkomen?

“Helemaal niet! Ik was ook niet onder de indruk van die grote namen met wie ik samenwerkte. Ik ben niet zo snel geïmponeerd. Ik had al wat reclame-opdrachten gedaan en in videoclips meegespeeld. Goedele kende ik al, omdat ze me eerder op een evenement had gevraagd of ik niet aan Miss België wou deelnemen, maar dat leek me niets voor mij. Bij ‘Wie Ben Ik?’ was het leuk dat ik van de VTM-styliste voor mijn eigen kleding mocht zorgen. Vooraf in mijn kleerkast duiken was dan ook zowat mijn enige voorbereiding voor de opname. Eigenlijk was ik toen al styliste in spe (lacht).”

Het was een vrij bescheiden rol, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven bij VTM. Hunkerde je niet naar meer?

“Nee, en ik weet ook niet of ik in de wieg ben gelegd om presentatrice pur sang te worden. Maar ik vond het wel tof dat ik achteraf voor VIJFtv die ‘voor en na’-programma’s kon maken, zoals ‘Angelique & Bé’, een Vlaamse versie van het toen erg populaire Britse format ‘Trinny & Susannah’. Ook mijn werk bij het make-overprogramma ‘Beautiful’ op het toenmalige VT4 halverwege het vorige decennium schonk me erg veel voldoening. Mensen zich beter in hun vel doen voelen door aan hun uiterlijk te werken, vind ik prachtig. Het was echt mijn ding. Ik kon gewoon mijn eigen werk doen als styliste, met een camera erbij.”

