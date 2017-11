"Het 'kwakje' van een paard? Dat is dan 3.500 euro, alstublieft": Cathérine Moerkerke duikt in de wereld van luxepaarden TDS

Bron: VTM 4

De Belgische paardenindustrie is big business, goed voor een jaarlijkse omzet van 3,6 miljard euro Voor sommige volbloedpaarden wordt zonder verpinken 2 miljoen euro op tafel gelegd. En voor een kwakje met het sperma wordt al snel 3500 euro betaald, zonder garantie op bevruchting. Cathèrine Moerkerke volgt vanavond de Vlaamse Christine Jamar. Zij verkoopt paarden aan Arabische sjeiks voor waanzinnige bedragen. Catherine reist met haar naar het Midden-Oosten om er te kijken hoe Christine er met de sjeiks onderhandelt. Maar eerst krijgt ze een rondleiding in Christines stoeterij in Balen. Daar ziet Cathèrine met eigen ogen hoe het sperma van hengsten wordt afgetapt om voor grof geld verder verkocht te worden.

