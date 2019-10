“Het is flauwekul”: Carl Huybrechts reageert op beschuldigingen van seksisme SDE

21 oktober 2019

10u58

Bron: Joe 0 Showbizz Afgelopen weekend haalden enkele ex-collega’s van Carl Huybrechts in het programma ‘Bij Vlaeminck' op Studio Brussel zwaar uit naar de sportcommentator. Sportjournaliste Inge Van Meensel vertelde dat een collega jaren geleden openlijk zijn haat uitte tegen vrouwen in de sportjournalistiek, waarna ze Stijn Vlaeminck en Karl Vannieuwkerke Huybrechts bij naam noemden. Tijdens de ochtendshow van JOE belden Sven Ornelis en Anke Buckinx hem op voor een reactie.

Carl Huybrechts reageerde geagiteerd op de vraag van Sven Ornelis en Anke Buckinx. “Nee, ik heb het fragment nog niet gehoord", en dat wilde hij ook niet doen. Maar hij wist wél waar het over ging. “Ik weet waar het over gaat. Het is bijna twintig jaar geleden”, vertelde hij. “Ik deed een voetbalprogramma en plots hoorde ik een stukje verslag van een wedstrijd, dat was ingelezen met een heel slap stemmetje. En dan heb ik gezegd: dit moet opnieuw, dit moet iemand anders doen want dit is niet goed genoeg. Ik verwacht in voetbalcommentaar een beetje drive, een beetje kracht. Dat zat er niet in. Dat was het... En dat is bij iemand in het verkeerde keelgat geschoten en is blijkbaar blijven zitten. Ik heb absoluut geen problemen, met niemand. Ik vind gewoon: kwaliteit is kwaliteit, of je nu man of vrouw bent, dat maakt niet uit.”

Huybrechts vervolgde: “Ik heb met heel veel vrouwen gewerkt: met Martine Tanghe, met Catherine Van Eylen ... Je mag hen allemaal vragen hoe dat was. Dit is gewoon te gek voor woorden. Het gaat mij gewoon om kwaliteit. Als de kwaliteit er is, maakt het toch niet uit wie of wat je bent.” En hij sloot af: “Nu wordt er van een wellicht terechte opmerking bijna twintig jaar geleden iets helemaal anders gemaakt. En je moet erbij zeggen dat het flauwekul is, hé!”