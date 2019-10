"Het is 16+, maar veel blote borsten moet je niet verwachten": Urbanus stelt eigen Monopoly voor HL

30 oktober 2019

00u00 0 Showbizz Komiek, zanger, acteur en stripauteur Urbanus (70) heeft op de Boekenbeurs zijn eigen versie van Monopoly voorgesteld. De bekende spelregels bleven overeind, maar door zijn typische humor kreeg het spel wel het label 16+ toegekend. "Dat is alleen maar omdat de Amerikaanse eigenaars zo puriteins zijn."

Op het nieuwste album van Urbanus - en de bijhorende zaalshow - is het nog wachten tot volgende maand, maar zijn Monopolyspel ligt wel al in de winkel. Daarmee treedt de komiek in de voetsporen van heel wat bekende tv-series, zoals 'Game of Thrones', 'Friends' en 'The Simpsons'. De versie van Urbanus kreeg wel het etiket 16+ opgekleefd. "Alleen maar omdat de Amerikaanse eigenaars zo puriteins zijn. Zij willen met deze quotering ouders waarschuwen omdat sommige tekeningen en termen misschien aanstootgevend zouden kunnen zijn", zegt Urbanus. "Aanstootgevend voor hen, ja. Maar zeker niet voor wie mijn stripalbums, liedjes en shows kent. Alle straatnamen, opdrachten en tekeningen in dit spel zijn daar immers op gebaseerd. Zo zing ik in 'De wereld is om zeep' al enkele decennia: 'Ze hebben mijn hond zijn rug afgezet.' In dit spel zit er dus een tekening van een hond met een schel af. Mag niet van de Amerikanen, want dat kan geïnterpreteerd worden als dierenmishandeling. Mijn figuurtje Hittentit heb ik getekend als een ruimtewezen met een superklein piemeltje. Mag ook niet, dat zou vulgair zijn. Eén van de straten op het bord heet Poesjestoeisteegje. Mag niet en zeker niet met een tekening van een vrouw in bikini erbij. Een paar details heb ik wel veranderd, omdat ik ze niet belangrijk of storend vond. Zo heb ik het kruisteken op de mijter van Sinterklaas, die in een rioolput valt, vervangen door een sierlijk teken. Maar de meeste grappen moesten volgens mij wél kunnen, omdat die bij mij horen. Die heb ik dan ook behouden. En daarom besloten de Amerikanen het spel die 'Kinderen Niet Toegelaten'-quotering te geven."

Manneken Pis

"Hopelijk zorgt die 16+ niet voor valse verwachtingen. Rotzakskes die hopen of denken dat dit spel vol blote borsten en pikante tekeningen staat, zullen zeer ontgoocheld zijn, want het gaat enkel om mijn typische humor. De Amerikanen kennen die duidelijk niet en hebben bovendien lange tenen. Als ik dat bordspel vol kalasjnikovs had getekend, was er ongetwijfeld geen enkel probleem geweest. Diezelfde Amerikanen hebben de ontwerpers van de 'Monopoly Brussel'-editie trouwens ook gevraagd om Manneken Pis een zwembroek aan te trekken. Om maar te zeggen hoe ver hun hersenkronkels soms gaan. Maar ja, zij zijn eigenaar en hebben het wel voor het zeggen."

Zelf getekend

Urbanus werd in juni 70 jaar. "Die verjaardag hebben we nu al genoeg gevierd", zegt hij. "En zelfs een halfjaar te vroeg met die animatiefilm, de overzichtsexpo's en de tv-reeks op Eén." Het Monopolyspel staat volledig los van die festiviteiten. "De kans om mijn eigen spel te mogen ontwerpen heb ik enkel te danken aan mijn boekingskantoor, dat toevallig ook de rechten voor de Benelux bezit. Zij brachten eerder ook al edities voor steden, zoals Oostende en Mechelen, uit. Ik ben de eerste artiest rond wie zo'n spel is ontworpen. Dat maakt me wel trots. Toen ik dit voorstel kreeg, was ik meteen laaiend enthousiast, want ik mocht alles zelf bedenken, ontwerpen en tekenen. En ik heb me helemaal laten gaan. Zo heeft Tollembeek in het spel een eigen spacecenter, een Marcel Potteke Pisstraat en een zetpillencarwash. En je krijgt 200 Urbanus-centen als je je zwembad ruilt tegen een scheve lavabo. Ik heb me geamuseerd en vond veel ideeën in mijn vroeger werk. Ik kon me ook nog eens tonen als tekenaar. Zo ben ik niet voor niks zes jaar naar de tekenschool geweest. Ik ben meestal erg op mijn hoede als ik voorstellen krijg om 'iets' rond mijn stripfiguren te doen. Dat kan altijd uit de hand lopen. Deze keer niet, want ik mocht alles zelf bepalen. Het resultaat is precies wat ik in gedachten had. Op dat etiket van 16+ na, dan. De grote broer of zus moet dan maar naar de winkel gaan, hé? (lacht)"