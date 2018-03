Herman Brusselmans in dubbelinterview met Joke van de Velde: "onlangs hield een man me op straat tegen om te vragen welk merk Viagra ik gebruik" Glenda Smits

13 maart 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz  Vrouwenkenner pur sang Herman Brusselmans (60) kon Joke van de Velde (38) strikken voor een etentje, om zijn nieuwe boek 'Feest bij de familie Van de Velde' te vieren. Vóór de bad boy van de Vlaamse showbizz zijn tanden in de bevallige ex-Miss België zet, verraste Story hen met een blind date.

In een vurig rood jurkje stapt Joke van de Velde het hol van de leeuw binnen, oftewel de minimalistisch ingerichte flat van Herman Brusselmans in Gent. Zonder enige aarzeling. Want Joke mag dan geen boekenwurm zijn, ze weet wél dat achter de schrijver – die bekendstaat om zijn seksistische taalgebruik – een lieve man schuilt.

Joke: Tussen de vlijmscherpe regels in jouw boeken zit veel tragiek en humor verstopt. Ik vind jou een ruwe bolster met een blanke pit, Herman.

Herman: Dat klopt. Eigenlijk ben ik zeer zachtaardig, maar als schrijver ken ik geen grenzen. Dat leverde me al vaker problemen op, zoals onlangs met Anouk. Mijn column, waarin ik de zangeres afschilderde als een blonde del die weigert de pil te slikken, was zwaar in het verkeerde keelgat geschoten. Raak niet aan de kinderen van Anouk. Ik begrijp dat, maar ik heb er geen spijt van. Als ik over vrouwen schrijf, weet ik dat er gewoon sneller ambras van komt.

Joke: Voor mij moet je je zeker niet inhouden. Ik zie er best de humor van in en zou het zelfs een eer vinden. Wat zou je over mij schrijven?

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN