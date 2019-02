“Heidi Klum (45) verwacht vijfde kindje” DBJ

13 februari 2019

Heidi Klum (45) zou een vijfde kindje verwachten, dat bevestigt ontwerper Wolfgang Joop, een goede vriend van het het Duitse topmodel. Voor Klum en haar partner Tom Kaulitz (29) zou het hun eerste kindje zijn.

In december kondigden Heidi Klum en haar partner, Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz, aan dat ze zouden trouwen. Of Klum in haar trouwjurk met een dikke buik te zien zal zijn valt af te wachten, want volgens haar goede vriend Wolfgang Joop is ze zwanger.

Aan het lichaam van Klum is nog niet meteen iets te zien, al is het opvallend at ze de laatste tijd vooral in jurken op de rode loper verschijnt met een losse, gedrapeerde stof over haar buik. Daarnaast gebruikt ze vaak drukke prints die een eventueel buikje prima kunnen verbloemen. Hoewel haar kledingkeuze eigenlijk geen grond is voor speculaties over een eventuele zwangerschap, zijn uitspraken van modeontwerper Wolfgang Joop, een goede vriend van haar, dat wel.

Wanneer hem in een interview op RTL Deutschland gevraagd wordt of het model inderdaad zwanger is, antwoordt hij bevestigend. “Ik denk het wel! Tom heeft het mij gezegd!” Heidi en Tom ontkennen het hardnekkige gerucht bovendien ook niet. Kaulitz liet enkel weten daar niets over te willen zeggen. Als Heidi inderdaad zwanger is, zou het haar vijfde kindje worden, Kaulitz zou wel voor de eerste keer vader worden.

Klum was van 2005 tot 2012 getrouwd met zanger Seal met wie ze twee zoons en een dochter heeft. Uit een korte relatie met de Italiaanse zakenman en Fomule 1-magnaat Flavio Briatore kreeg ze een dochter. Seal heeft het meisje geadopteerd; Briatore is niet betrokken bij de opvoeding.