"Heel tevreden:" Pommeline deelt voor- en na-foto's van haar bilvergroting TK

17 juli 2018

15u56 4 Showbizz Drie weken geleden onderging Pommeline een bilvergroting met implantaten. Zo'n 360 cc werd in haar achterwerk geplaatst. Intussen is alles al wat meer genezen en toont ze voor het eerst het resultaat.

Zowel Pommeline als Diana Gabriëls - bij haar praktijk liet de 'Temptation'-verleidster de ingreep uitvoeren - plaatsten op Instagram enkele voor- en na-foto's van de operatie. De tattoo-artieste is er naar eigen zeggen erg blij mee, en Gabriëls laat weten 'trots te zijn op het resultaat'.

Net na de operatie verliep het echter iets minder vlot. Pommeline liet toen weten dat dit 'het pijnlijkste was dat ze ooit had meegemaakt'. Het is overigens niet de eerste keer dat ze voor een bilvergroting ging; ze liet ze haar billen al eens wat voller maken door eigen vet in te spuiten. Dat resultaat verdween echter te snel, dus koos ze nu voor een permanente ingreep.