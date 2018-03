'Heartbeat'-acteur Bill Maynard (89) overleden SD

30 maart 2018

18u39

De Britse acteur Bill Maynard, vooral bekend van zijn rol als stroper Claude Jeremiah Greengrass in de Britse dramaserie 'Heartbeat', is op 89-jarige leeftijd overleden. Zijn schoondochter maakte bekend dat hij stierf in een ziekenhuis in Leicestershire, waar hij lag wegens een gebroken heup na een val met zijn gemotoriseerde rolstoel.

Manyard speelde in 155 afleveringen mee in de serie 'Heartbeat', tot het jaar 2000. Manyard speelde tot 2003 ook mee in de spin-off 'The Royal'.

Manyard verscheen in 1953 voor het eerst op de Britse televisie, in 'Face the Music'. In 1957 deed hij mee aan de Britse voorronde voor het Eurovisiesongfestival. Hij eindigde volgens de BBC op de tweede plaats. Dertig jaar later maakte hij zijn debuut in de politiek door zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen in de stad Chesterfield in Yorkshire.

'Heartbeat' werd tussen 1992 en 2010 uitgezonden.