'He-Man'-film komt er. En deze Vlaamse acteur wordt genoemd als hoofdrolspeler.

'Masters of the Universe', de populaire tekenfilmreeks en speelgoedlijn uit de jaren '80 krijgt (opnieuw) een Hollywoodverfilming. Volgens een gereputeerde filmblog in Hollywood maakt Matthias Schoenaerts een goeie kans op de hoofdrol. Al is er wel stevige concurrentie.

Het is de film waar de voorbije jaren al het meest over gespeculeerd werd in Hollywood. Het was een publiek geheim dat filmproducent Sony, die de rechten heeft, de film heel graag wou maken. Sony moet immers met lede ogen toezien hoe de grote concurrenten scoren met de heldenfilms van Marvel (Disney) en DC Comics (Warner Bros). En dus wil het nu zelf koste wat het kost zelf een succesvolle franchise lanceren. Dat moeten dan de avonturen van He-Man in 'Masters of the Universe' worden.

Eerdere flop

'Masters of the Universe' werd eerder al verfilmd met Dolph Lundgren in de rol van de grote held. Maar die film flopte faliekant. Toch houdt dat Sony niet tegen. Zij willen nu een topfilm maken en stelden alvast een ervaren regisseur aan: David S. Goyer. Die regisseerde eerder al de actiefilm 'Blade: Trinity' en hij schreef ook de scenario's voor de Batmanfilm 'The Dark Knight' en de Supermanprent 'Man of Steel'. Goyer krijgt nu een budget om topacteurs aan te trekken voor zijn versie van 'Masters of the Universe'. Filmblog The Wrap meent te weten welke vijf sterren het meest in aanmerking komen voor de rol van He-Man. Opvallend: een van hen is Matthias Schoenaerts. Een overzicht van de vijf grootste kanshebbers.

Chris Hemsworth

Blue Wasp/Grey Wasp/Splash News

Opvallende keuze, want Chris speelt momenteel de rol van Thor in Marvelproducties als 'The Avengers'- en 'Thor'-films. Maar daar zou binnenkort een einde aan komen. In Hollywood lekte uit dat Marvel een paar van zijn 'Avengers' zou willen afdanken. Na de volgende film, 'Infinity War', zouden in de daaropvolgende prent enkele superhelden definitief verdwijnen. Naast Iron Man, Hulk en Captain America wordt ook Thor als grootste kandidaat genoemd. Chris zou dus de handen vrij krijgen om He-Man te spelen.

Charlie Hunham

RV

De acteur uit de tv-reeks 'Sons of Anarchy' en de recente film 'King Arthur: Legend of the Sword', beschikt over de juiste troeven, natuurlijk. De blonde haren, de gespierde torso. En als koning Arthur bewees hij met een zwaard te kunnen omgaan.

Channing Tatum

'Magic Mike'

De ster uit de 'Magic Mike' en '21 Jump Street'-films doet dan wel de stem van Superman in de Lego-films, hij speelde nog nooit een superheld in levende lijve. Waarom dan niet in He-Man? Kampt mogelijk wel met agenda-problemen, want Channing wordt in maar liefst zeven nieuwe films aangekondigd. Daarbij de nieuwe 'Van Helsing'. Daarin speelt hij dus ook al een soort van superheld.

Kellan Lutz

Photo News

Geen gekke keuze. Kellan Lutz, die bekend raakte dankzij de 'Twilight'-filmreeks, speelde eerder al Hercules. En dat is toch een soort van klassieke Griekse versie van He-Man. Het meest recente filmwerk van Kellan had wel de vervelende neiging om te floppen. Dat kan wel een bezwaar zijn om hem te kiezen.

Matthias Schoenaerts

RV

Hij heeft spieren en de uitstraling. Dus waarom niet? Maar Matthias is doorgaans allergisch dit soort werk. Hij liet eerder al optekenen dat hij het niet zo heeft voor megagrote filmfranchises. Zo weigerde hij ooit de rol van Robocop. In Hollywood stipt men echter aan dat Matthias best wel een film van dit kaliber kan gebruiken om een echt grote internationale doorbraak te forceren. Durft hij zich te laten verleiden tot de rol van He-Man?