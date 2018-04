'He-Man'-film komt er echt: regisseurs aangesteld TC

22 april 2018

07u00 1 Showbizz Al maanden wordt in Hollywood druk gespeculeerd of de nieuwe 'He-Man and the Masters of the Universe'-film er wel zal komen. Nu lijkt alle twijfel weggenomen te zijn. De broers Aaron en Adam Nee werden aangesteld om de film te regisseren.

Het is producent Sony en speelgoedgigant Mattel dus menens. Ze willen opnieuw proberen om een 'He-Man'-film te maken. Een eerste poging uit 1987 met Dolph Lundgren in de hoofdrol draaide uit op een geweldige flop. Maar nu werden met Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tish en DeVon Franklin enkele topproducers ingeschakeld om van deze film wel een succes te maken. Hun eerste zet is het aanstellen van de broers Nee als regisseurs. Zij hebben onder andere de gelauwerde indie-film 'Band of Robbers' op hun cv staan. Nu mogen ze zich dus aan een spektakelfilm wagen die de concurrentie moet aangaan met films als 'Star Wars' en andere blockbusters in het sci-fi-genre. Acteurs om de rollen van He-Man of slechterik Skeletor te spelen zijn nog niet bekend. Eerder maakte de geruchtenmolen in Hollywood wel al melding dat 'onze' Matthias Schoenaerts in beeld was als mogelijke 'He-Man'.