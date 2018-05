"Harvey Weinstein geeft zichzelf morgen aan bij New Yorkse politie" kv

24 mei 2018

22u06

Bron: Belga 1 Showbizz De voormalige Hollywood-producent Harvey Weinstein gaat zich morgen aangeven bij de autoriteiten in New York. Dat meldt de New York Times op basis van twee bronnen bij het gerecht. Meer dan 70 vrouwen beschuldigen de man van grensoverschrijdend gedrag, onder meer verkrachting. Weinsteins advocaat Ben Brafman weigerde vandaag nog elke commentaar.

In oktober vorig jaar kwamen de eerste beschuldigingen in de Amerikaanse media over de almachtige producent naar boven.

Het onderzoek naar Weinstein loopt intussen al maanden. In februari maakte de procureur-generaal van New York bekend dat hij Weinstein vervolgt. "Een onderzoek van vier maanden heeft nieuwe en schandelijke voorbeelden van seksueel wangedrag blootgelegd", klonk het toen. Daarnaast worden ook Weinsteins bedrijf en broer vervolgd.

Het openbaar ministerie van New York bouwde een dossier op tegen de producer dat "nieuwe en uitgebreide beschuldigingen" van "gewelddadige en uitbuitende mishandeling van zijn personeel" bevat, klinkt het.

De beschuldigingen tegen Weinstein vormden de aanleiding voor de start van de #metoo-beweging.