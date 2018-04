'Harley Quinn'-film krijgt vrouwelijke regisseur TC

18 april 2018

14u59 0 Showbizz Zoals bekend komt er een film rond Harley Quinn, het populaire personage van actrice Margot Robbie dat eerder al opdook in 'Suicide Squad'. Nu werd met Cathy Yan To een vrouwelijke regisseur aangeduid voor die prent.

Het is niet voor het eerst dat Warner Bros en DC Comics voor een vrouwelijke regisseur kiezen voor een superheldenfilm. Eerder leverde Patty Jenkins met 'Wonder Woman' al een bijzonder succesvolle film af. Deze 'Harley Quinn' krijgt met Christina Hodson ook nog eens een vrouwelijke scenariste, waardoor de productie wel erg veel girl power krijgt. Dat was ook de wens van hoofdrolspeelster Margot Robbie die tevens co-producer is van de film. Het scenario van 'Harley Quinn' zal gebaseerd zijn op de strip 'Birds of Pray' waarin ook populaire personages als Bat Girl en Black Canary opduiken. Of die figuren ook in de film te zien zullen zijn en welke actrices deze heldinnen zullen vertolken is voorlopig nog niet bekend.