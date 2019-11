“Hardlopen maakt me gelukkiger”: Nieuwsanker Maarten Vangramberen schreef een boek over zijn ‘verslaving’ HL

22 november 2019

15u50 2 showbizz Maarten Vangramberen (41) is al 10 jaar loopverslaafd en schreef er een boek over. ‘Go Run’ bevat verhalen, adviezen en handige tips, maar ook enkele leuke ontboezemingen van ‘Het Journaal’-sportanker. “Ja, ik ben een ijdele loper.”

Maarten is master lichamelijke opvoeding en altijd al erg sportief geweest. Eerder dit jaar bracht hij met ‘Go Ride’ al een fietsboek uit. ‘Go Run’ schreef hij samen met hardloopster Josefien De Bock. “Ik ben het beste bewijs dat iedereen kan langlopen, want ik heb daarvoor de verkeerde morfologie”, zegt hij. “Mijn bovenbenen zijn te gespierd en mijn bovenlichaam te breed. Volgens een scanneronderzoek heb ik bovendien betere genen om te sprinten op korte afstanden. Toch ben ik tien jaar geleden fanatiek beginnen lopen. Mijn dochter bleek na de geboorte een erg slechte slaapster. Een jaar lang voelde ik me elke ochtend een wrak. Koffie hielp niet. Tot ik merkte dat lopen mij geen energie kostte, maar juist gaf. Ik dreef mijn trainingen op en zo werd ik vanzelf loopverslaafd. Als ik niet loop, word ik kribbig en voel ik me ongemakkelijk.”

Loopband

De running junkie legt elke dag gemiddeld 10 kilometer af. “Lopen is van alle sporten het makkelijkst te combineren met andere activiteiten. Zelfs met een drukke job en een gezin, zoals bij mij. Vaak breng ik de kinderen in mijn sportkleren naar school, loop in de buurt mijn kilometers en douche me nadien op de VRT. Als ik weinig tijd heb, loop ik wat minder lang, maar sneller. Of thuis op de loopband. Lopen hoort bij mijn primaire behoeften naast eten en drinken. Ik heb dat echt nodig om me goed en gelukkig te voelen. En het is mijn vorm van meditatie. Ik denk onderweg helderder na, omdat er meer zuurstof naar mijn hersenen stroomt. Vaak heb ik na een training een oplossing voor een probleem of een originele invalshoek voor een reportage gevonden.”

Ijdele loper

Met Venetië en Valencia heeft Maarten al twee marathons op zijn palmares staan. Zijn toptijd: 3u14. “Wedstrijden of grote uitdagingen hoeven eigenlijk niet voor mij. Want dan moet ik mijn trainingsschema aanpassen en wordt het iets teveel ‘moeten’. Bovendien vinden de meeste events in het weekend plaats, wanneer ik als sportjournalist toch moet werken. Ik ben wel een ijdele loper, want ik hecht veel belang aan een mooie outfit. Ik bezit meer dan 20 paar loopschoenen en mijn kleren moeten afgestemd zijn op mijn schoenen. Ik heb zelfs polsbandjes in verschillende kleuren om alles te laten matchen. Een mooie outfit geeft me een goed gevoel en maakt het lopen nog leuker.”

Info: ‘Go Run’ van Josefien De Bock en Maarten Vangramberen verscheen bij Lannoo en kost €25,99.