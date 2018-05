"Halfzus Meghan gewond na incident met fotograaf" KVE

17 mei 2018

09u32

Bron: BuzzE 1 Showbizz De halfzus van Meghan Markle is naar de eerste hulp gebracht na een auto-ongeluk waarbij haar vriend moest uitwijken voor een paparazzo. Dat verklaart deze Mark tegenover TMZ.



De vriend beweert dat het stel bij een tolpoortje reed, toen een fotograaf vlak voor de auto opdook om een kiekje te maken van de halfzus van de aanstaande van prins Harry. Mark gooide het stuur om om de paparazzo niet te raken, waarbij hij een afzetting raakte. Samantha zou daarbij tegen een raam zijn geklapt en op de vloer van de auto terecht zijn gekomen. Mogelijk brak ze daarbij haar enkel.

De relatie tussen Samantha en Meghan, die dezelfde vader hebben, is al jaren verstoord. Samantha heeft zich sinds de relatie van Meghan met prins Harry bekend is geregeld negatief uitgelaten over haar jongere halfzus. In een interview met The Sun vorig jaar beschuldigde Samantha Meghan ervan alles te doen voor status.

"Hollywood heeft haar veranderd, nu is ze erop uit een prinses te worden", aldus de halfzus van de actrice toen. Ook op Twitter heeft Samantha, die vanwege haar ziekte MS in een rolstoel zit, zich negatief uitgelaten over Meghan. Zo beweerde ze daar meerdere keren dat de voormalig actrice haar in de steek heeft gelaten omdat ze zich geneerde voor de aandoening.

Volgens Samantha's ex-man heeft de vrouw haar halfzus al bijna tien jaar niet gesproken. De moeder van Samantha beschuldigde haar dochter er eerder van geld te willen verdienen over de rug van Meghan. "Samantha zit haar al jaren op de huid, alles wat ze over Meghan zegt is een leugen."