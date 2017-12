Hadise op de British Fashion Awards: "'t Is een schande!" IDR

Bron: TV Familie 0 Instagram Hadise Showbizz Ze deed mee aan de allereerste editie van 'Idool' in 2003, maar ondertussen is Hadise (32) een superster. Niet in ons land, maar in Turkije waar ze een uiterst succesvolle televisiecarrière uit de grond stampte. Als Turkse celebrity mocht ze daarom ook naar  de British Fashion Awards, maar daar was ze volgens veel van haar volgers niet op haar plaats.

Niemand zal ontkennen dat ze er schitterend uitzag. Hadise droeg voor de gelegenheid een jurk van Nedo by Nedret Taciroglu. En die zat haar als gegoten. Toch regende het negatieve commentaar op het internet. 

Hadise's populariteit kreeg recent een ferme knauw in Turkije toen uitlekte dat ze geen belastingen betaalt op haar gigantische inkomsten via Instagram. Om daarna dan grote sier maken op een internationaal evenement met celebs als Rita Ora, Naomi Campbell en Kaia Gerber... Dat kon er bij velen niet in.

"Dit is een schande", staat onder meer te lezen. En ook: "Hadise doet alsof ze internationaal iets voorstelt, maar dat is niet het geval." Iemand anders verwoordt het zo: "Hadise doet alsof ze belangrijk is, maar dat is ze niet. Alle fotografen negeerden haar... Ze staat enkel op die ene foto op de rode loper. Maar daar kan iedereen gaan staan…" 

De zangeres deelde op Instagram inderdaad enkele foto’s van zichzelf op de awarduitreiking die niet door de officiële fotografen werden gemaakt. En dat is voor sommigen hét bewijs dat ze allesbehalve de aandacht trok. Bij de foto’s op Instagram werd de optie om reacties te geven uitgeschakeld.

