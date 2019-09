'Hacker van de sterren' opgepakt in Engeland RL

13 september 2019

23u52

Bron: BuzzT/ANP 0 Showbizz De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van het hacken van beroemde artiesten. Hij zou nog niet uitgebrachte nummers hebben gestolen om die via internet te verkopen. Hij liet zich betalen met cryptomunten.

De Londense politie meldt dat de 19-jarige man is aangehouden in de Engelse plaats Ipswich. Ook is huiszoeking gedaan in de Britse hoofdstad Londen. Dat gebeurde na een tip van de autoriteiten in de Verenigde Staten. Daar had het management van artiesten aan de bel getrokken.

De opgepakte man wordt ervan verdacht dat hij illegaal toegang kreeg tot "de websites en accounts in de cloud" van zijn slachtoffers. De politie zegt dat een mijlpaal is bereikt in het onderzoek naar mensen "die verantwoordelijk zijn voor het stelen van muziek om die te verkopen via illegale streamingsites".

Het is onduidelijk welke sterren precies zouden zijn gedupeerd door de vermeende hacker. Het gaat volgens een verklaring van de politie om "prijswinnende, internationale supersterren".

Radiohead

Eerder was onder meer de Britse band Radiohead het doelwit van cybercriminelen. Die hadden opnames gestolen en dreigden die naar verluidt online te zetten. Daarop besloot de band dat zelf te doen.