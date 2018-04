'Grillmasters' op VIER: "Het lijkt alsof je op een booreiland hebt gekookt" ★★★☆☆ Evelien Delgouffe

05 april 2018

21u50 7 Showbizz De eerste zonnestralen zijn een feit en dus verklaart VIER de barbecue-gekte voor begonnen. In ‘Grillmasters’ gaan wereldkampioen barbecue Peter De Clercq en topgroentechef Seppe Nobels 9 weken lang op zoek naar het beste barbecue-duo van Vlaanderen.

Om te weten wat voor vlees de jury in de kuip had, mochten 30 duo’s hun beste barbecuekunsten etaleren tijdens een auditie-aflevering in het Meetjesland. Wat volgde was een orgie van barbecuetoestellen, food trucks, zelf geïmproviseerde grills en buitenissige bereidingen. Het ene duo had suikerspek bij, het andere biltong en nog een ander duo wilde imponeren door een tunnelpatat in de grond te garen.

De vrouwen waren goed vertegenwoordigd. Net als de beenhouwers. Al wrong slager Bert zijn eigen vlees wel vakkundig de nek om. Verloofde foodies Jern en Amelie verschenen veelbelovend aan de start. Jern bleek boekhouder bij het Federaal Voedselagentschap maar stak bij de jury helaas geen ‘steakpenning’ op.

De jury was overigens niet altijd even mals. “Het lijkt alsof je op een booreiland hebt gekookt”, oordeelden ze over de dry rib (sic) van Manuel en Born. Gill en Yornny wilden imponeren met ‘Jackie Chan spareribs met een Oosterse marinade’, maar kregen in ruil een Oost-Vlaamse tirade van chef Peter. Streng, die regels van de grill-kunst.

Uiteraard kwam er ook rauw talent bovendrijven. Bikers Marc en Mario bedreven anderhalf uur de BBQ-liefde met een vrouwelijk stukje rund en ook vriendinnen Joke en Katleen maakten indruk door een stuk koe in een keukenhanddoek op de barbecue te zwieren. “Die hebben de looks van fucking lekker eten te kunnen klaarmaken. Dat is wat je op de boerenbuiten in Italië tegenkomt”, loofde chef Nobels. Een nogal aangebrand compliment als je ’t mij vraagt.

‘Grillmasters’ is een programma dat ik –wegens vegetarische overwegingen- aan mezelf ga laten voorbijgaan, maar dat de gemiddelde vleesliefhebber ongetwijfeld het water in de mond zal bezorgen. Doordat de nadruk op passie –ik hoorde letterlijk de woorden ‘barbecue is mijn leven’- , vriendschap en familiebanden lag, was het overigens best smaakvol gebracht voor een kookwedstrijd. Afgekruid met een snuifje peper van de jury.

Ik hou het deze zomer bij pulled champignonburgers en gerookte bamischijven, maar voor al die carnivoren onder jullie: geef er een lap op.