‘Grillmasters’-chef Seppe Nobels niet te spreken over negatieve recensie: “Ze stonken en waren ongemanierd” TK

12 juni 2019

07u06

Bron: GvA 0 Showbizz De komst van het internet en de bijhorende trollen hebben het de restaurantbusiness een stuk moeilijker gemaakt. Iedereen met een wifi-verbinding kan zijn ongenoegen spuien online en een vernietigende recensie schrijven, die al dan niet terecht is. Zo kreeg ‘Grillmasters’-chef Seppe Nobels, mede-zaakvoerder van groentenrestaurant Graanmarkt 13 in Antwerpen, amper één bolletje in een Tripadvisor-reactie. En daar is hij allerminst mee gediend.

“Wie zegt dat dit het beste groentenrestaurant van België is, heeft het volledig mis”, klinkt het op Tripadvisor. “Drie groenten voorgeschoteld gekregen: koude wortelen, broccoli en venkel. Heel origineel!”, gaat het sarcastisch verder. “Het restaurant is net een kantine waar je snel weer weg moet. Alles wordt in een recordtempo opgediend. Heel ongezellig en onpersoonlijk. Alles was ondermaats buiten de lekkere Limburgse wijn. Mij zien ze daar NOOIT meer terug.”

Dat de persoon in kwestie nooit meer terugkeert, vindt Nobels duidelijk geen probleem. Op Instagram trekt hij fel van leer tegen de recensent. “Dit was het meest foute koppel ooit. De tafels rond deze mensen vonden het heerlijk toen ze vertrokken. ‘Dit is een verlossing’ riep iemand luid toen de deur dichtviel met een luide knal. Ze stonken, waren arrogant en ongemanierd.” Nobels vindt de reacties op Tripadvisor ‘larie en apekool’. “De andere 55 gasten waren die avond heel dankbaar en tevreden. Waar kunnen wij onze klachten neerpennen?”