'Grey's Anatomy' krijgt twee seizoenen extra

19 januari 2018

Hoofdrolspeelster Ellen Pompeo verlengt haar contract én mag nog een extra spin-off van de reeks maken.

Goed nieuws voor 'Grey's Anatomy'-ster Ellen Pompeo. Haar contract met tv-zender ABC werd voor twee jaar verlengd. Ze krijgt nu 575.000 dollar per aflevering. De actrice krijgt ook promotie. Ze wordt naast producer van die 'Grey's Anatomy' ook executive co-producer van een spin-off, die de belevenissen van een brandweerdienst onder de loep zal nemen. Nochtans heeft ABC nog niet officieel bekend gemaakt dat 'Grey's Anatomy' nog extra seizoenen krijgt. Maar aangezien Ellen een contractverlenging kreeg én de serie in haar huidige 14de seizoen de kijkcijfertopper van de zender is, gaat men ervan uit dat er minstens nog twee seizoenen zullen gemaakt worden. Voor Ellen is haar nieuwe contract een beetje gerechtigheid nadat ze jarenlang veel minder betaald werd dan ex-collega Patrick Dempsey, die jarenlang McDreamy speelde in de reeks.