'Girl'-ster Victor Polster stopt met acteren: "Eerst mijn studies afmaken"

18 september 2019

Hij won afgelopen weekend in Oostende nog de Ensor voor Beste Acteur en is momenteel zowat de hipste ster van België, maar 'Girl'-revelatie Victor Polster is niet van plan om dat succes meteen te verzilveren. "Ik wil eerst mijn diploma behalen", zegt de 17-jarige Brusselaar.

De carrière van Polster leek stevig gelanceerd dankzij 'Girl', waarin het verhaal van transgenderballerina Lara verteld wordt. De film was de Belgische inzending voor de Oscars en de Golden Globes vorig jaar, wist op diverse filmfestivals ook heel wat prijzen weg te kapen en scoorde ook afgelopen weekend op de Ensors. Acteur Victor Polster kreeg er zelfs de prijs voor Beste Acteur.

En dus kwamen er best wat aanbiedingen voor de jonge Brusselaar, maar die maakt nu een drastische keuze. "Ik heb beslist om mij meer te focussen op mijn dansopleiding bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Ik zit daar nu in mijn laatste jaar en daarna is het toch de bedoeling dat ik werk vind als danser", zegt Polster. Dat hij de rode lopers nu dus weer moet inruilen voor de schoolbanken, vindt hij niet erg. "Die aanpassing valt best mee", lacht hij. "Ik zou ook gewoon geen tijd hebben om een acteer- en danscarrière te combineren, want als balletdanser moet je keihard werken. Ik ga er niet van uit dat ik het allemaal al kan, integendeel. Vandaar dus mijn beslissing om mijn acteercarrière, voor nu toch, on hold te zetten. Al blijf ik hopen dat er na mijn studies nog mooie kansen zijn voor mij."