‘Gina & Chantal’-actrice Joke De Bruyn: “Scènes in lingerie? De nacht voordien slaap ik niet, de dag zelf eet ik niet en op de set sta ik heel gespannen”

21 september 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Joke De Bruyn (38) is niet toevallig een van de beste vriendinnen van Nathalie Meskens, met wie ze nu samen te zien is in ‘Gina & Chantal’. De twee hebben wel wat gemeen en zijn allebei één brok energie. Die eigenschap is niet per se handig nu Joke bezig is een eigen fictiereeks te schrijven. “Geen interactie hebben met mensen is voor mij een hele uitdaging”, vertelt ze in Story.

Niet bijster intelligent en egocentrisch: die adjectieven zijn voor alle duidelijkheid niet van toepassing op Joke De Bruyn, maar wel op Nicky, het personage dat ze momenteel neerzet in ‘Gina & Chantal’. Ondanks - of juist dankzij - die onhebbelijke kanten noemt Joke het een feest om Nicky te spelen, en heeft ze volop genoten van de tijd op de set. “Ik heb heel dikwijls mijn lach moeten inhouden, ik denk dat je een film kan vullen met alle bloopers. Ook door mijn toedoen, want ik ben zo ongeveer de minst handige persoon op aarde en ik moest hoge hakken aandoen. Ik ben vaak gestruikeld en met blauwe plekken naar huis gegaan”, lacht Joke. “Die onhandigheid heb ik van mijn moeder, dus ik noem het een aangeboren afwijking. Ach, ik heb ermee leren leven en ik beschouw mijn leven zo’n beetje als slapstick comedy, met elke dag grappige situaties. Dat gaat van onbedoeld een brandje stichten tot in glas trappen en op de koop toe struikelen. Ja, ik ben al een paar keer op de spoed beland. Gelukkig heb ik een redelijk stevig lichaam.”

Je personage Nicky streeft vooral naar het perfecte figuur. Ben jij ijdel?

“IJdelheid is een sluipend gif in ons vak. Zeker in tijden van sociale media. Toch post ik soms een foto van mezelf met zeven kinnen. Weet je, ik sport veel en leef gezond, maar ik zou bijvoorbeeld nooit in mezelf laten snijden. Ik durf gerust in een jogging de straat op - al geef ik toe dat ik wél eerst snel wat mascara zal opdoen (lacht).”

