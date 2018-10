‘Ghost Rocker’ Wout Verstappen opent eigen escape room TK

29 oktober 2018

Wout Verstappen heeft er een erg drukke periode opzitten. Na een intense repetitieperiode stond de 25-jarige acteur gisteren in Stadsschouwburg Antwerpen op de planken tijdens de eerste try-out van ‘Hans en Grietje, de sprookjesmusical’. Wout vertolkt in deze productie de rol van ‘Hans’, zijn eerste hoofdrol in een musical. Op zich al druk genoeg, maar daarnaast is hij volop bezig met de oprichting en voorbereidingen van een eigen zaak. Op 1 november opent Wout in zijn thuisgemeente Zoersel immers de deuren van zijn eigen escape room. Een spannend avontuur voor de jonge acteur-ondernemer die, zeker in de opstartfase, zelf ‘Escaperoom Antwerp’ zal uitbaten.

Wout nodigde zijn sprookjesmusical-collega’s Ianthe Tavernier (Grietje) en Ilse La Monaca (Boze heks) uit om ‘Escaperoom Antwerp’ al eens te komen testen voor de grote opening. De dames lieten zich door hun ‘Hans’ gewillig opsluiten en hadden met Buurtpolitie-actrices Nicoline Hummel en Dorien Reynaert ervaren speurders meegebracht om hen te assisteren.

