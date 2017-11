'Ghost Rocker' Wout Verstappen is slechterik in 'Mozart!' Redactie

13u56 0 Instagram Wout deelde deze foto op Instagram. Showbizz Wat een metamorfose. Ghost Rocker Wout Verstappen en Charlotte Verduyn zien er indrukwekkend uit als Salieri en Constanze in de musical 'Mozart!'.

Op 10 december gaat de Nederlandstalige bewerking van de succesvolle spektakelmusical ‘Mozart!’ in première. Wout Verstappen, Alex uit de Ketnet-reeks 'Ghost Rockers', speelt Mozarts aartsrivaal Salieri. Charlotte Verduyn ('K3 Zoekt K3', 'Beauty & The Beast') is aanbiddelijk als Constanze, de grote liefde van de componist.

Mozart! de musical gaat in première op 10 december in de Stadsschouwburg van Antwerpen: www.stadsschouwburg-antwerpen.be.

🎭De eerste doorlopen zijn een feit. #IedereenMozart #10december #Première Een foto die is geplaatst door Wout Verstappen (@wout_verstappen) op 24 nov 2017 om 21:01 CET

Photo News Wout zoals we hem kennen als Ghost Rocker.