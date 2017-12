"Gevoelig én energiek: mijn plaat is 100% Karen, hé"

SVH en DBJ

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 SBS Belgium Karen Damen Showbizz De symboliek behoeft geen vergrootglas. Karen Damen kiest muzikaal voor ‘een ander spoor’ — meteen ook de naam van haar eerste solosingle. Een geladen ballad met de magische toets van de man achter London Grammar. "Ik ben er heel trots op", aldus Karen. "Mijn album is 100% wie ik ben."

Haar grote debuut zal dit voorjaar uitmonden in de Lotto Arena. Maar hoewel die zaal al voor één derde is uitverkocht nog voor de eerste noot heeft weerklonken, wacht Karen Damen vandaag de grote vuurdoop. ‘Een ander spoor’, zo heet haar eerste solosingle. Nederlandstalig en met een frisse sound. De tekst schreef de voormalige K3-zangeres samen met Iris Van Straten (de zangeres uit ‘The Voice’ die ooit Sabrina vertolkte in ‘De Familie Backeljau’), de muziek komt uit de koker van ‘Hooverphonic’-gitarist Raymond Geerts. "Ik had die song al enkele jaren liggen", zegt Geerts. "Aanvankelijk had ik daarbij een uptempo-nummer in gedachten. Maar ik ben nu wel heel tevreden over het resultaat. Deze song lijkt over de liefde te gaan, maar gaat net zo goed over het leven en de keuzes die daarbij horen. Voor ons was van meet af aan duidelijk dat dit de eerste single moest worden."

Magisch stof

Raymond Geerts kent Karens echtgenoot Antony Van der Wee via hun samenwerkingen bij 'The Ditch' en Antony’s nieuwe band 'Morse'. Hij wordt de muzikale hofleverancier van haar album. Al komt er soms — zoals bij ‘Een ander spoor’ — ook hulp uit het buitenland. "Tim Bran, de producer van London Grammar (Britse band die bij ons bekend raakte met ‘Strong’, red.), heeft achteraf zijn ‘magic dust’ nog even over het nummer gestrooid", vertelt de muzikant. "Hij had het nummer te horen gekregen via Ray Cokes (de ex-MTV-presentator) en vond het echt goed. Dat blijkt ook uit zijn eindresultaat. Hij heeft de song behouden en enkel zeer subtiele dingen toegevoegd."

Karen zelf kon amper geloven dat zo’n grote naam zijn medewerking wilde verlenen. "Ik was als heel trots op ‘Een ander spoor’ als opwarmer, maar wat me nog meer deed blinken, was dat een grote naam als Tim Bran mijn nummer te horen kreeg en er meteen mee aan de slag wilde. Dat hij helemaal wild zou zijn van het nummer, durfde ik zelfs in mijn stoutste dromen niet verwachten."

Geslepen messen

Karens debuut zal vandaag de ether ingaan. En de ploeg rondom de zangeres beseft dat de messen bij veel mensen nu al geslepen zijn. Maar dat laat haar niet van de wijs brengen. De geboorte van haar album kan u op VIER volgen tijdens ‘Karen maakt een plaat’. En op 16 maart zal ze de Lotto Arena trotseren met werk waar ze al trots op is. "Ik laat me omringen door heel fijne mensen en zij snappen als geen ander welke richting ik muzikaal uit wil", klinkt het. "De plaat wordt wie ik ben — en zoals iedereen vast wel kan beamen — ligt dat ergens tussen heel ingetogen en gevoelig en heel eigenzinnig en energiek. Ik heb er in ieder geval heel intensief aan gewerkt."