'Gevoel voor tumor'-actrice Liesa Naert wordt musicalster

30 april 2018

09u11 0 Showbizz Actrice Liesa Naert (36) zal voor het eerst in een musical te zien zijn. In het voorjaar van 2019 staat een nieuwe versie van 'Roodkapje, de musical' gepland in de Vlaamse theaters. Liesa zal daarin de rol van de gemene wolvin Tina vertolken in het eeuwenoude sprookje over een lief meisje dat koekjes gaat brengen naar haar zieke oma.

Liesa vertolkt momenteel de rol van Inge in het Eén-programma 'Gevoel voor tumor'. Verder is ze bekend van haar tv-rollen in 'Quiz Me Quick', 'Eigen kweek', 'De Zonen van Van As', 'Willy’s en Marjetten' en haar bijdragen aan 'De Ideale Wereld'.

Interactieve voorstelling

'Roodkapje, de musical' werd in samenwerking met Van Hoorne Entertainment bewerkt tot een interactieve en humoristische voorstelling. Het musical vertelt het verhaal van Roodkapje (Dorothy Wuyts) en de vegetarische wolf Gerrit (Tim Asselman). Hij raadt Roodkapje aan een mooie bos bloemen voor haar oma te plukken. Wat Roodkapje niet weet, is dat Gerrits gemene vrouw Tina iets heel anders van plan is.