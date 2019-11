‘Geub’-acteur Flor Decleir: “Mijn ouders hebben fortuinen uitgegeven om mij uit de shit te trekken” Redactie

13 november 2019

12u04

Bron: Humo 0 Showbizz Zijn opwachting in ‘De Slimste Mens’ werd gesmaakt en ook in de Eén-reeks ‘Geub’ weet Flor Decleir de kijkers aan het lachen te brengen. Maar de acteur weet dat het leven niet enkel uit rozengeur en maneschijn bestaat. In een interview met Humo vertelt hij ook over zijn problemen. “Mijn ouders hebben fortuinen uitgegeven om mij uit de shit te trekken", klinkt het.

Flor komt uit een acteursfamilie: zijn vader is Jan Decleir, zijn moeder werkt als theateractrice en ook zijn broer en zus werken in de media. Je zou denken dat je broodje dan gebakken is, maar momenteel zit Flor zonder acteerwerk. “Ik tuinier nu om bij te verdienen. Met spelen verdien je goed, maar als je in een gat terechtkomt, tikken de centen zo weer weg. Dan kom je in een situatie terecht waarin ik tien jaar geleden zat, en nu ook weer: het gesukkel met geld. Mensen schrikken soms van wat een acteur op één draaidag kan verdienen. De keerzijde is dat je nooit weet wat je twee maanden later zult doen. Er zijn gewoon te veel acteurs, en in België is het gebrek aan steun stuitend. Als de belastingen het op je gemunt hebben, vergaat het lachen je helemaal.”

Geld uitgeven ligt Flor ook makkelijk, té makkelijk. “Ik heb een gat in mijn hand: wat ik verdien, moet direct op.” De acteur beseft dat hij zijn geld soms aan nutteloze dingen uitgeeft, zoals aan sigaretten bijvoorbeeld. “Ik ben verslaafd. Mijn geest is vatbaar voor verslavingen. Als kind verzamelde ik alles. Mijn ouders hebben fortuinen uitgegeven aan mijn verzamelwoede. Ook nadien, trouwens, om mij uit de shit te trekken.” Al heeft hij het wel moeilijk om aan zijn vader op te biechten dat hij soms zwarte sneeuw ziet. “Terwijl mijn vader eigenlijk iemand is tegen wie je zoiets gewoon kunt zeggen. Ik stak mijn problemen weg omdat ik hem wilde ontzien. Op het eind van de dag ging ik naar huis en at ik toastjes omdat er niets anders was. Stom, hè?”

Lees het volledige interview in Humo.