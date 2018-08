'Get Ready!'-zanger Jimmy Samijn heeft groene vingers: "In mijn tropische tuin voel ik me altijd op vakantie" Veerle Van de Wal

03 augustus 2018

06u00

Bron: Story 2 Showbizz Zanger Jimmy Samijn (43) beleeft een drukke zomer met Get Ready!. Om even uit te blazen tussen de optredens door, trekt hij zich graag terug in zijn zuiderse tuin in Erpe-Mere.

Toen Get Ready!-zanger Jimmy Samijn tweeëntwintig jaar geleden zijn huis in Erpe-Mere kocht, was het pand onbewoonbaar. Toch was hij er op slag verliefd op. "Het was een barak, maar ik zag meteen dat het een charmante woning kon worden", vertelt Jimmy. "Het is hier heel rustig wonen, en toch dicht bij Brussel en Gent. Maar er was dus werk aan de winkel…" Ook de tuin moest zwaar aangepakt worden. "Ik koos destijds voor bamboeplanten rond de vijver. Heel mooi, maar na meer dan twintig jaar was het een echte wildernis geworden. Er sliepen bovendien spreeuwen in en hun uitwerpselen zorgden voor de nodige geurhinder. Daarom hebben mijn vriend Davy en ik besloten om de tuin dit jaar opnieuw aan te pakken. Net voor de zomer zijn we aan de slag gegaan. Ik ben de creatieveling van ons twee: ik bepaal wat er waar komt, Davy is de uitvoerder. Hij is dakwerker en een handige harry. De tuin oogt nu veel strakker dan vroeger, want ik hou niet van chaos."

Groene vingers

Er kwam een kraan aan te pas om de bamboeplanten uit de grond te halen en de vijver vooraan werd verplaatst naar de achterkant van de tuin. "Eigenlijk lag die vroeger in de weg. Nu hebben we een ruimer terras", zegt Jimmy. "De tuin is veel onderhoudsvriendelijker geworden. Dat was een bewuste keuze, omdat we weinig thuis zijn. Rondom de nieuwe vijver staan vijgenbomen, zebragrassen, hibiscusplanten en daturaplanten. Achteraan hebben we ook klimop gezet voor meer privacy. Door de droogte groeit die wel trager dan verwacht. Ik had gelukkig nog wat regenwater om de pas aangelegde tuin te besproeien, waardoor de schade door de droogte hier voorlopig beperkt blijft. De tuin aan de andere kant van het huis is wel helemaal verschroeid door de aanhoudende hitte."

Jimmy en Davy hebben allebei groene vingers en tuinieren is voor hen pure ontspanning. "Ik ben graag in de natuur bezig. In een appartement zou ik niet kunnen wonen. Als ik het gras afrijd, geniet ik enorm van de geur. Het groffe werk zoals snoeien laat ik aan Davy over. Daar ben ik niet zo goed in. Maar onkruid wieden, het snoeisel opruimen en de tuin en de planten besproeien: dat zijn mijn taken. Ik hou hier ook kruiden om mee te koken, zoals dragon en een curryplant. Ik lees heel veel over planten. Zo weet ik bijvoorbeeld dat je geraniums moet uitknijpen als ze bijna uitgebloeid zijn, anders gaan ze stuk."

Jimmy heeft een voorliefde voor uitheemse planten, zoals een druivelaar op stam, een kerselaar, een mandarijn- en citroenplant, hortensia’s en een Europese palm. "Die laatste kan de Belgische winters overleven, maar in de winter zet ik hem wel in de garage.’ In de zijtuin staan heel wat buxussen. Die hebben recent wat extra aandacht gevraagd. ‘We hadden last van een rupsenplaag, maar gelukkig waren we er snel genoeg bij. De tuinman die af en toe komt helpen, heeft de buxussen behandeld met een speciaal product dat onschadelijk is voor vogels. Hij besproeit onze tuin soms ook met een product tegen onkruid."

Een hart voor dieren

Bij een exotische tuin hoort een vijver met tropische vissen. Jimmy is er enorm trots op. "In de vijver zitten een dertigtal exemplaren: kois, rode komeetstaarten en goudwinden. Maar ook drie palingen, honderd salamanders en tien kikkers. Ze één voor één van de oude vijver naar de nieuwe overplaatsen, was een hele klus, zeker die glibberige palingen(lacht). Met de hitte nu komen er trouwens heel veel vogels uit onze vijver drinken. Ik zet ook altijd drinkbakjes. En in de winter zorg ik voor mezenbollen."

Jimmy heeft echt een hart voor dieren. In de tuin staat ook een volière met zebravinken en katharinaparkieten. "De parkieten zijn nu voor het eerst aan het broeden. Ik hoop dat het lukt’, glundert hij. ‘Ik hou enorm van dieren. Als kind kwam ik altijd thuis met een schildpad, een hamster of een kuiken. Ik had ook eekhoorntjes en zelfs apen in mijn tuin. Nu heb ik behalve mijn vissen en vogels nog twee slangen en drie kippen. Het liefste zou ik nog een hond willen, maar helaas heb ik daar geen tijd voor. Als je dieren houdt, moet je er goed voor kunnen zorgen, vind ik."

Terras met ventilator

Een tuin is uiteraard meer dan noeste arbeid alleen. Op het ruimere terras heeft Jimmy een heus buitensalon gecreëerd. Het is voor hem de ideale plek om tot rust te komen na een optreden van Get Ready!, maar ook voor barbecues en tuinfeestjes met vrienden. "Hier voel ik me altijd op vakantie. Maar deze zomer is het eigenlijk te heet. De blauwsteen van het terras geeft ’s avonds nog warmte af. Ik moet zelfs een ventilator buitenzetten. De vuurkorf zal nog een tijdje ongebruikt blijven, vermoed ik (lacht). Ik probeer Davy wel te overtuigen om een plunge pool pal naast ons terras te installeren. Da’s een zitzwembad van ongeveer drie op vier meter waarin we kunnen afkoelen. Maar voorlopig heeft hij even genoeg van de verbouwingswerken."