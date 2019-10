'Gestolen' ring van Billie Eilish weer teruggegeven aan concertorganisatie Redactie

24 oktober 2019

12u30

Bron: ANP 0 Showbizz Goed nieuws voor Billie Eilish (17), want de ring die ze kwijtraakte tijdens haar concert op het festival Austin City Limits is terecht. Het sieraad is teruggegeven aan de concertorganisatie. Dat meldt TMZ.

Eerder deze maand trad Billie Eilish op tijdens het festival in de Amerikaanse stad. Op een gegeven moment sprong ze tijdens haar concert het publiek in, maar bij terugkeer op het podium besefte de zangeres dat ze de ring kwijt was. "Iemand heeft mijn ring gestolen," meldde de zangeres. "Ach ja, hou die ring maar en zorg er goed voor.”

Later werd er massaal een filmpje gedeeld op Twitter, waarin te zien was hoe een bezoekster van het concert aan een beveiliger vraagt om 'haar' gevallen ring van de grond op te rapen. Later liet de vrouw uit het filmpje echter weten dat ze alleen een foto had gemaakt met het sieraad en het toen had teruggegeven aan de beveiliging. Billie Eilish lijkt er overigens niet al te verdrietig over.