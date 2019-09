‘Gert Late Night’ en ‘Vandaag’ scoren samen 666.000 talkshowfans MC

12 september 2019

11u15 0 tv Op een voorlopig nog Champions League-loze woensdagavond scoorden de talkshows ‘Vandaag’, met Danira, en ‘Gert Late Night’, met Gert en James, respectievelijk 392.000 en 274.000 kijkers. Een week eerder, ook zonder voetbal, waren dat 486.000 en 266.000 fans.

Een terugval dus in het talkshowpubliek. Luk Alloo daarentegen wist met ‘(h)Alloomedia’ van 271.000 kijkers licht door te klimmen tot 318.000 mediafans. ‘Thuis’ was op Eén opnieuw de onbetwiste koploper met 1.127.000 kijkers. ‘Familie’ haalde op VTM 577.000 kijkers.

In de vooravond wipte ‘Loïc, zot van koken’ met 216.000 kookfans over de grens van 200.000 kijkers. Jeroen Meus haalde met zijn ‘Dagelijkse Kost’ 364.000 getrouwen. ‘Beste kijkers’ was op VTM dan weer goed voor 476.000 lachers. Op VIER tikte ‘Bake Off Vlaanderen’ af op 263.000 kijkers.