'Gent West'-actrice Veerle Dobbelaere gooide haar leven over een andere boeg: "Tussen mijn veertigste en vijftigste ben ik als persoon erg gegroeid" Veerle Van De Wal

22 maart 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Lang geleden dat we Veerle Dobbelaere (50) nog eens op het kleine scherm zagen. De actrice, die momenteel opduikt in de VIER-reeks 'Gent West', schoolde zich acht jaar geleden om tot mental en lifecoach. Iets wat haar zelfs in haar huwelijk en in de omgang met haar dochters van pas komt.

Er bestaat geen ideale leeftijd om je (professionele) leven om te gooien. Doorgaans is het gewoon een kwestie van de sprong te wagen wanneer je je er klaar voor voelt. Acht jaar geleden was dat het geval bij Veerle Dobbelaere. Ze zette haar acteercarrière op een zijspoor om een internationaal diploma als mental en lifecoach te behalen. "Ik voelde toen al dat ik steeds minder rollen aangeboden zou krijgen", vertelt ze. "Dat is gewoon zo, eens je halverwege de veertig bent. Eerder was ik al gestopt met theater omdat het avond- en weekendwerk me te veel werd. Ik zag mijn gezin niet meer, we leefden naast elkaar. Ik moest dus een nieuwe uitdaging vinden. Acht jaar later heb ik er meer dan vijfduizend uren coaching op zitten."

Wat is er zo boeiend aan het coachen van mensen?

Als actrice raak ik mensen, maar dat is anoniemer. Als coach heb ik een dichtere verbinding met mijn publiek. Maar verder is er eigenlijk niet veel verschil tussen coachen en acteren. Mensen gaan bij mij anders buiten dan ze binnenkwamen - net zoals na een film of theaterstuk. Als actrice ben ik getraind in het benoemen van wat mensen niet durven zeggen, ik heb daarvoor een extra zintuig ontwikkeld. Heel wat mensen zijn moe of krijgen een burn-out. Bij mij kunnen ze even vertragen en stilstaan bij hun geluk of succes. 

Om andere mensen te helpen, moet je zelf stevig in je schoenen staan.

