"Geen woorden voor, dit is ongelooflijk sympathiek": rapper Damso reageert op heisa TDS

10 maart 2018

19u21

Bron: Twitter 222 Showbizz De Brusselse rapper Damso heeft op Twitter gereageerd op alle commotie die rond hem is ontstaan. Hoewel hij heel wat te verduren kreeg, rept de muzikant met geen woord over excuses of begrip. Hij lijkt alle aandacht zelfs als een heus godsgeschenk te zien.

"Deze promo is exact wat ik nodig had voor mijn nieuwe album", schrijft de rapper op Twitter. "Dames en juffrouwen, mannenhaters en feministen, ik vergeef jullie en bedank jullie voor deze verwarring rond mij", stelt hij. "Ik weet niet wat zeggen, ik vind geen woorden... dit is ongelooflijk sympathiek. Ik kus jullie innig op de plaats waar het deugd doet. Jullie graag geziene Damso."

De Voetbalbond brak met rapper Damso nadat de druk te groot was geworden. Zijn WK-lied kwam de afgelopen dagen in het oog van de storm terecht omdat de grofgebekte artiest zich vrouwonvriendelijk zou tonen in zijn teksten. Het was de Vrouwenraad die als eerste eiste dat de samenwerking werd stopgezet wegens de expliciete teksten van de rapper. Aanvankelijk bleef de voetbalbond bij zijn keuze, maar donderdag werd het nummer dan toch afgevoerd.