“Geen wijven in mijn show”: ex-collega’s beschuldigen Carl Huybrechts openlijk van seksisme dbj

20 oktober 2019

17u24 1 showbizz In een radio-uitzending van ‘Bij Vlaeminck’ op Studio Brussel hebben enkele ex-collega’s een boekje open gedaan over Carl Huybrechts. Tijdens zijn periode bij de VRT zou hij denigrerend zijn geweest ten opzichte van vrouwelijke sportjournalisten. Karl Vannieuwkerke noemde de naam van Huybrechts, die enkele jaren geleden al reageerde op de beschuldigingen.

Het was Inge Van Meensel, specialist gymnastiek bij Sporza, die het verhaal uit de doeken deed in ‘Bij Vlaeminck’ maar geen naam wilde noemen. “Hij uitte openlijk zijn haat tegen vrouwen in de sportjournalistiek. Die kunnen dat niet, zei hij, omdat ze niets van sport kennen. Hij belde naar de bazen dat mijn verslagen niet goed waren en voor zijn programma mocht ik niets maken. Geen wijven in mijn show, zei hij dan. Het ging echt ver wat hij deed, maar hij heeft me niet klein gekregen”, vertelt ze.

Stijn Vlaeminck en VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke noemen dan maar de naam van Huybrechts. “Zeg jij het of ik? Doe maar. Het was Carl Huybrechts”, klonk het in de show. “Dat soort figuren heeft ons voor heel veel jaren de stempel gegeven dat we een bastion zijn van testosteronmannen die niets anders willen dan dit soort toestanden toejuichen”, zei Vannieuwkerke. “Het is heel spijtig dat die situatie er geweest is. Inge is heel gerespecteerd.”

In 2016 kwam de informatie al een keer naar buiten. Huybrechts reageerde toen in De Morgen. “Waar komt Van Meensel nu nog mee af?”, klonkt het toen. “Dat is bijna vijftien jaar geleden. Maar blijkbaar zaten de frustraties zo diep dat ze er nu nog mee bezig is. Het verhaal dat ze vertelt, klopt: ik wilde haar stem niet in mijn show. Maar dat had niks te maken met een afkeer van vrouwen. Ik vind dat een voetbalstuk om een stevige, gedragen stem vraagt”, verklaart hij. “Ik vrees dat dat meisje haar professionele tekortkomingen wil verstoppen achter drogredenen.”